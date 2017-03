Hannover hat eine Wahlkampfveranstaltung eines türkischen Spitzenpolitikers abgesagt.

Geplant war ein Auftritt des stellvertretenden Vorsitzenden der Regierungspartei AKP, Eker, am kommenden Freitag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Wie Oberbürgermeister Schostok erklärte, wurde die Genehmigung nach Absprache mit der Polizei sowie dem Land Niedersachsen zurückgezogen. Man wolle damit deutlich machen, dass man als politisch Verantwortliche eine solche Veranstaltung nicht in der Stadt haben möchte. Hannover stehe für einen friedlichen Dialog der Kulturen, dies gelte insbesondere für die türkischstämmigen Menschen. Nach Angaben der Stadt hatten die Organisatoren nicht offen mitgeteilt, dass der AKP-Vize dort reden sollte.



Absagen vergleichbarer Aufritte sorgen derzeit für erhebliche Verstimmungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara.