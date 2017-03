Österreichs Bundeskanzler Kern hat sich für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen.

Eine gemeinsame Vorgehensweise der Europäischen Union in dieser Frage wäre sinnvoll, sagte Kern der "Welt am Sonntag". Mit Blick auf die geplante Verfassungsänderung in der Türkei meinte Kern, die Einführung eines Präsidialsystems würde dort den Rechtsstaat weiter schwächen und die Gewaltenteilung einschränken. Türkische Regierungsvertreter planen in mehreren EU-Staaten - auch in Deutschland - bis zum Tag der Abstimmung am 16. April für die Verfassungsreform in ihrem Land zu werben. Bundesaußenminister Gabriel warnte vor einer weiteren Eskalation im Verhältnis zur Türkei. Der SPD-Politiker sprach sich nicht generell gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu Wahlkampfzwecken aus, stellte aber Bedingungen.