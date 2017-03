EU-Haushaltskommissar Oettinger hat sich gegen ein generelles Auftrittsverbot für türkische Politiker ausgesprochen.

Es gebe keine einheitliche europäische Rechtsordnung, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Versammlungsrecht sei nationales Recht, in Deutschland sogar Länderrecht. Deshalb müsse man vor Ort entscheiden und könne die in den Niederlanden verhängten Verbote nicht einfach in Deutschland kopieren.



Zuletzt hatte Hannover eine für heute geplante Wahlkampfveranstaltung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Regierungspartei AKP, Eker, abgesagt. Oberbürgermeister Schostik teilte mit, die Genehmigung sei nach Absprache mit der Polizei und dem Land Niedersachsen zurückgezogen worden. Man wolle deutlich machen, dass die politisch Verantwortlichen eine solche Veranstaltung nicht in der Stadt haben wollten.