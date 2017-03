Mit Sportminister Kilic will heute ein weiteres Mitglied der türkischen Regierung in Deutschland auftreten.

Wie die Polizei in Köln mitteilte, nimmt er dort an einer privaten Veranstaltung teil, die nicht angemeldet werden muss. Dabei gehe es um den gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres, hieß es. Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte zuvor erklärt, bis zum Verfassungsreferendum Mitte April wollten rund 30 weitere Politiker seines Landes in Deutschland auftreten. Zuletzt hatten mehrere Kommunalbehörden solche Veranstaltungen verboten.



Im Streit um Nazi-Vergleiche warf SPD-Kanzlerkandidat Schulz dem türkischen Präsidenten Erdogan und mehreren Regierungsmitgliedern das Überschreiten einer roten Linie vor. Er rief Bundeskanzlerin Merkel in der "Bild"-Zeitung auf, darauf deutlicher zu reagieren. - Der CDU-Europaabgeordnete Winkler sagte in der "Leipziger Volkszeitung", nach den Entgleisungen aus Ankara sollten der Türkei die EU-Unterstützungszahlungen zum Aufbau der Rechtsstaatlichkeit gestrichen werden.