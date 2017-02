"Ich denke, dass wir rechtlich gar keine anderen Mittel haben, als einen Auftritt zuzulassen", betonte Cemile Giousouf. Man könne nicht alles untersagen, was einem nicht gefalle. Ein Verbot eines möglichen Auftritts Erdogans im Vorfeld des umstrittenen Verfassungsreferendums in der Türkei sei nur möglich, wenn Ausschreitungen und damit Gefahren für Leib und Leben zu befürchten seien - danach sehe es momentan aber nicht aus.

Dennoch sei es wenig wünschenswert, dass Erdogan in Deutschland eine Rede halte, betonte Giousouf. Vor allem, da zu befürchten sei, dass er auch für Referendum über die Einführung der Todesstrafe in der Türkei werbe: "Das ist eine Situation, die für uns als Demokraten nicht auszuhalten ist." Zugleich forderte die CDU-Politikerin Außenminister Sigmar Gabriel auf, in der Angelenheit klar Stellung zu beziehen. Er habe sich in der Sache bislang zu sehr zurückgehalten.

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Erdogan für März in Nordrhein-Westfalen einen Auftritt plant, um für das Verfassungsreferendum in seinem Land zu werben. Die Bundesregierung weiß nach eigenen Angaben nichts davon.

Das vollständige Interview finden Sie hier in Kürze.