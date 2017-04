In Deutschland hat sich rund die Hälfte, knapp 49 Prozent, der wahlberechtigten Türken an der Abstimmung über die Verfassungsreform beteiligt.

Das teilte die Wahlkommission in Ankara auf Anfrage der dpa mit. Demnach hat die Wahlbeteiligung deutlich über der Quote bei der Parlamentswahl 2015 gelegen. Bis gestern abend hatten im Ausland lebende Türken die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Bis zum kommenden Sonntag - dem Tag des Referendums - können sie aber noch an Grenzübergängen abstimmen.



Die Auslandstürken machen etwa 5 Prozent aller Wahlberechtigten aus.



Präsident Erdogan strebt ein Präsidialsystem an, das ihm mehr Macht verleihen würde. Dafür muss die Verfassung geändert werden.