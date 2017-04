Nach Auffassung des Grünen-Vorsitzenden Özdemir trägt die deutsche Politik eine Mitverantwortung für die Begeisterung vieler hier lebender Türken für Präsident Erdogan.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sprach Özdemir von der Rechnung dafür, dass Integration in Deutschland viele Jahre stiefmütterlich behandelt worden sei. Der aggressive Wahlkampf Erdogans habe die deutsch-türkische Gemeinschaft gespalten, meinte der Grünen-Politiker. Es herrsche ein Klima des Misstrauens.



Die Linken-Bundestagsabgeordnete Dagdelen meinte, unabhängig vom Ausgang des Referendums werde Erdogan die Türkei weiter umbauen in einen türkischen Unterdrückungsstaat. Die Bundesregierung forderte sie zu einer radikalen Wende auf. Statt eines Merkel-Erdogan-Pakts werde ein Pakt für Demokratie und Menschenrechte gebraucht.



Heute endet für mehr als 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland die Abstimmung über die Verfassungsreform, mit der Erdogan seine Macht in der Türkei ausbauen will. Das Referendum in der Türkei findet am 16. April statt.