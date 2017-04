Das türkische Verfassungsreferendum stößt bei den wahlberechtigten Türken in Deutschland offenbar auf großes Interesse.

Bis zum vergangenen Mittwoch hat etwa jeder Dritte der 1,4 Millionen Wahlberechtigten seine Stimme abgegeben, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und beruft sich auf Angaben der türkischen Wahlbehörden. Die oppositionelle CHP glaubt, dass die Wahlbeteiligung am Ende bei über 50 Prozent liegen wird. Das wäre deutlich mehr als bei den beiden türkischen Parlamentswahlen 2015 - damals hatten 34 beziehungsweise 40 Prozent der Türken in Deutschland abgestimmt.



Im Ausland lebende Türken können sich noch bis morgen Abend an der Abstimmung beteiligen. In der Türkei findet das Referendum nächste Woche Sonntag statt.



Bei der Volksabstimmung geht es um die Frage, ob die Türkei zu einem Präsidialsystem umgebaut werden soll. Staatschef Erdogan würde dadurch deutlich mehr Macht bekommen. Regierungskritische Türken warnen vor einem Weg in die Diktatur. Meinungsumfragen deuten auf einen knappen Ausgang hin.