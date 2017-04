Der Leiter der OSZE-Wahlbeobachter, Link, hat ernste Zweifel am Ablauf des türkischen Verfassungsreferendums.

Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Nein-Kampagne sei immer wieder Behinderungen ausgesetzt. Die Abhaltung von Veranstaltungen werde eingeschränkt, darüber hinaus gebe es immer wieder gewaltsame Zwischenfälle und Einschüchterungen. Ein fairer Wahlkampf für beide Seiten sei somit nicht möglich, auch weil die Berichterstattung im Land nach der Schließung zahlreicher Medien einseitig sei. Besonders in den kurdischen Regionen, wo zahlreiche führende Politiker hinter Gittern säßen, sei es für die Gegner von Präsident Erdogan schwer, einen annähernd normalen Wahlkampf zu führen.



Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beobachtet den Ablauf des Verfassungsreferendums in der Türkei, das an diesem Sonntag stattfindet. Ihren Bericht wird sie am Montag vorlegen.