In Deutschland hat die Stimmabgabe zur umstrittenen Verfassungsreform in der Türkei begonnen.

Etwa 1,4 Millionen türkische Staatsbürger können in den türkischen Konsulaten zur Wahl gehen. In einigen Städten, darunter München und Hannover, wurden die Wahllokale aus Platzgründen in externe Räumlichkeiten verlegt. In der Türkei findet das Referendum am 16. April statt. - Das von Präsident Erdogan angestrebte neue System würde die Befugnisse des türkischen Staatschefs deutlich ausweiten. Die Opposition in Ankara warnt davor, dass ein Präsidialsystem eine autoritäre Herrschaft ermögliche.



Der CDU-Europaabgeordnete Brok sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er rate den türkischen Bürgern, gegen die Verfassungsänderung und für die Freiheit zu stimmen. Staatschef Erdogan wolle die Rechte des Parlaments beseitigen und die Unabhängigkeit der Justiz beschneiden.