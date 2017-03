Die in Deutschland lebenden Türken können seit heute ihr Votum für die geplante Verfassungsreform in der Türkei abgeben.

Die Wahllokale in den Konsulaten sind bis zum 9. April geöffnet. In der Türkei findet das Referendum am 16. April statt. Das von Präsident Erdogan angestrebte neue System würde die Befugnisse des türkischen Staatschefs deutlich ausweiten. Die Opposition in Ankara warnt davor, dass ein Präsidialsystem eine autoritäre Herrschaft ermöglichen könnte.