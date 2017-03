In Deutschland und in weiteren Ländern beginnt heute die Stimmabgabe der Auslands-Türken für das Referendum über die Verfassungsreform.

Hierzulande können etwa 1,4 Millionen türkische Staatsbürger vorwiegend in den diplomatischen Vertretungen zur Wahl gehen. In der Türkei selbst findet das Referendum am 16. April statt. Die Bürger stimmen über die Einführung eines Präsidialsystems ab. Sie würde die Befugnisse des türkischen Staatschef Erdogan deutlich ausweiten. Die türkische Opposition warnt vor einer autoritären Herrschaft Ankaras.



Ein Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland hatte in den vergangenen Wochen die angespannten Beziehungen zwischen beiden Staaten weiter belastet. Nach einer Absage von Veranstaltungen in mehreren deutschen Städten hatte Erdogan von "Nazi-Methoden" gesprochen.