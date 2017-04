An deutschen staatlichen Schulen unterrichten nach Recherchen der "Welt am Sonntag" rund 500 vom türkischen Bildungsministerium entsandte und finanzierte Lehrer.

Die Inhalte des muttersprachlichen Unterrichts durch diese sogenannten "Konsulatslehrkräfte" entzögen sich vollständig der Zuständigkeit und Aufsicht der Schulbehörden, zitiert das Blatt die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Baden-Württemberg, Moritz. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Medinger, plädierte für die Beendigung des türkischen Konsulatsunterrichts. Auch der türkisch-islamische Verband Ditib, der in mehreren Bundesländern bei der Erstellung von Lehrplänen und der Ausbildung von Lehrkräften berät, sei kein verlässlicher Partner mehr. Der zuständige Botschaftsrat für Bildungswesen, Yildiz, wies die Vorwürfe zurück. Von einer Beeinflussung oder Indoktrination könne weder jetzt noch in der Vergangenheit die Rede sein. Vielmehr existiere das muttersprachliche Unterrichtsmodell seit den 1970er-Jahren und funktioniere gut.