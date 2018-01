Zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Tunesien ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Zusammenstößen gekommen.

Es gab zahlreiche Verletzte, darunter auch etwa 50 Polizisten. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden mehr als 200 Menschen festgenommen. Die Proteste richten sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der Regierung. In einer Vorstadt von Tunis wurde ein Supermarkt geplündert. Auch in anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Gestern war ein Mann bei den Protesten getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.