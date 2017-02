Tunesien Amnesty International dokumentiert Folter

Polizeirazzia bei Tunis (FETHI BELAID / AFP)

Amnesty International sieht die demokratischen Reformen in Tunesien durch das zunehmend brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gefährdet.

In einem neuen Bericht beklagt die Organisation zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, darunter körperliche Gewalt und willkürliche Festnahmen. Das Papier zählt 23 Fälle von Folter und Misshandlung seit 2015 auf. Amnesty International kritisierte außerdem, dass die tunesischen Behörden lokale und internationale Reiseverbote gegen mindestens 5.000 Personen ausgesprochen hätten. Auch der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige keine Foltermethoden, die an die Zeiten der Herrschaft des früheren Präsidenten Ben Ali erinnerten. Unter anderem dokumentiert Amnesty International Schläge, Elektroschocks und Schlafentzug sowie sexuellen Missbrauch in Gewahrsam oder bei Hausdurchsuchungen. Die tunesische Regierung erklärte, sämtliche Verhaftungen und Verhöre liefen innerhalb des rechtlichen Rahmens ab. Bekannt gewordene Fehlverhalten seien untersucht worden.