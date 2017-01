Tunesien Ausschreitungen nach Generalstreik

Tunesische Flagge (dapd)

In der tunesischen Meknassi ist es nach Kundgebungen zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Angaben örtlicher Medien setzten Demonstranten Autoreifen in Brand und riegelten damit mehrere Straßenzüge ab. Zuvor waren tausende Menschen während eines Generalstreiks auf die Straßen gegangen, um mehr Arbeitsplätze zu fordern. Meknassi liegt in jener Provinz, in der vor sechs Jahren der sogenannte Arabische Frühling seinen Ursprung genommen hatte.