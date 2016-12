Tunesien Behörden melden Festnahme von Dschihadisten-Gruppe

Wegen Anschlagsgefahr herrscht in Tunis hohe Polizeipräsenz. (Mohamed Messara, picture alliance / dpa)

In Tunesien sind fünf Männer unter Terrorismusverdacht festgenommen worden.

Nach Angaben des Innenministeriums in Tunis sollen sie verantwortlich sein für die Rekrutierung und Entsendung von islamistischen Kämpfern ins Ausland. Bereits gestern hatte die tunesische Polizei drei Verdächtige in Gewahrsam genommen, die in Verbindung zum mutmaßlichen Attentäter von Berlin gestanden haben sollen.



Die Geheimdienste in Tunesien gehen davon aus, dass in der jüngsten Vergangenheit etwa 800 Extremisten aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Sie würden nun überwacht. Eine Gewerkschaft von Geheimdienstmitarbeitern appellierte an die Regierung, "außergewöhnliche Maßnahmen" gegen die Dschihadisten einzuleiten.