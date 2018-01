In Tunesien hat es auch in dieser Nacht gewaltsame Proteste gegeben.

In der Stadt Siliana im Norden des Landes bewarfen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotow-Cocktails, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Polizei setzte Tränengas ein. Es ist die dritte Nacht in Folge mit Ausschreitungen dieser Art. Die Proteste richten sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der Regierung. 2011 war im Zuge des Arabischen Frühlings die Demokratisierung in Tunesien eingeleitet worden.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.