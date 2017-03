Entwicklungsminister Müller hat in Tunesien ein neues Beratungszentrum für Migration eröffnet.

Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland bekämen dadurch eine Chance in ihrer Heimat, sagte Müller in der Hauptstadt Tunis. Dort traf inzwischen auch Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen über die Flüchtlingskrise ein. Das Beratungszentrum hat zum Ziel, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln und Unternehmensgründungen zu fördern. Es ist die erste Einrichtung dieser Art in Nordafrika.



In Deutschland leben nach Angaben der Bundesregierung 1.500 Tunesier ohne Aufenthaltsrecht. Im vergangenen Jahr kehrten von diesen 116 in ihre Heimat zurück.