Der französische Präsident Macron hat bei einem Besuch in Tunesien einen Fonds zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit angekündigt.

Mit 50 Millionen Euro sollten Initiativen junger Unternehmer gefördert werden, sagte Macron in Tunis. Zudem erklärte er, Frankreich werde 500 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen, um die wirtschaftliche Entwicklung Tunesiens bis 2020 zu stärken. Heute will Macron vor dem Parlament in Tunis sprechen.



Der tunesische Präsident Essebsi erklärte, der Besuch Macrons stelle einen Neuanfang für die Beziehungen zwischen beiden Ländern dar.

