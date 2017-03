Deutschland und Tunesien haben sich auf konkrete Schritte für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber geeinigt.

Das teilte Bundeskanzlerin Merkel nach ihrem Treffen mit dem tunesischen Präsidenten Essebsi in Tunis mit. Tunesien habe zugesagt, Identifizierungsanfragen innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Deutschland werde dabei helfen, ein Registrierungssystem aufzubauen.



Zuvor hatte Entwicklungsminister Müller in Tunis ein neues Beratungszentrum für Migration eröffnet. Es hat zum Ziel, vor allem sogenannten Rückkehrern aus Deutschland Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu vermitteln und Unternehmensgründungen zu fördern. Im Deutschlandfunk bezeichnete die Grünen-Politikerin Brantner das Zentrum als sinnvoll. Um das Land wirklich zu unterstützen, brauche es aber ganz andere Maßnahmen. So müsse Tunesien langfristig Zugang zum Europäischen Markt bekommen, betonte Brantner.