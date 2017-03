Deutschland und Tunesien haben sich auf konkrete Schritte für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber geeinigt.

Das teilte Bundeskanzlerin Merkel nach ihrem Treffen mit dem tunesischen Präsidenten Essebsi in Tunis mit. Tunesien habe zugesagt, Identifizierungsanfragen innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Ersatzpapiere sollen dann in weniger als einer Woche ausgestellt werden. Zudem soll es Sammelrückführungen geben. Im Gegenzug sagte die Kanzlerin Tunesien Unterstützung für die Rückkehrer zu.



Die Neuregelungen sind auch eine Konsequenz aus dem Fall des islamistischen Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Der abgelehnte tunesische Asylbewerber hatte Mitte Dezember in Berlin 12 Menschen getötet. Er war ausreisepflichtig, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil tunesische Behörden die Papiere dafür zunächst nicht geschickt hatten.