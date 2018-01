In Tunesien haben wieder tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert.

Dazu aufgerufen hatten die Gewerkschaften und eine linke Oppositionspartei. Die Proteste in der Hauptstadt Tunis verliefen friedlich. Heute jährte sich der Sturz von Präsident Ben Ali zum siebten Mal. Die Protestbewegung in Tunesien war damals der Ausgangspunkt des Arabischen Frühlings. Die neuen Demonstrationen richten sich gegen Preiserhöhungen und hohe Arbeitslosigkeit. Teilweise kam es in der vergangenen Woche zu Ausschreitungen. Gestern beschloss die Regierung einen Aktionsplan für sozial Schwache.

