In Tunesien haben erneut Tausende gegen die Politik der Regierung protestiert.

Auf einer Kundgebung in der Hauptstadt Tunis forderten die Demonstranten in Sprechchören Arbeit, Freiheit und Würde. Zudem verlangten sie Maßnahmen gegen steigende Preise und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Proteste blieben weitgehend friedlich. Die Sicherheitskräfte setzten nach Korrespondentenberichten allerdings Tränengas gegen eine Gruppe von Demonstranten ein, die Polizisten mit Steinwürfen angegriffen hatte.



Anlass der Kundgebung war der siebte Jahrestag des Sturzes von Präsident Ben Ali. Damals war die tunesische Protestbewegung Ausgangspunkt des Arabischen Frühlings. Tunesiens Staatschef Essebsi weihte an dem Jahrestag ein Jugendzentrum in einem Arbeiter-Vorort der Hauptstadt ein. Er versprach, die Probleme der jungen Menschen würden in diesem Jahr im Mittelpunkt der Regierungsarbeit stehen. Als Reaktion auf die teilweise von Gewalt begleiteten Proteste der vergangenen Wochen hatte die Regierung gestern einen Aktionsplan für sozial Schwache beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.