In Tunesien hat die wichtigste Oppositionspartei zu weiteren Protesten gegen die von der Regierung angeordneten Preis- und Steuererhöhungen aufgerufen.

Der Chef der Volksfront, Hammami, sagte in Tunis, die Demonstrationen sollten so lange fortgesetzt werden, bis die Maßnahmen zurückgenommen würden. Seit gestern gibt es in mehreren Städten Proteste gegen die Sparpolitik. In der vergangenen Nacht war in Tebourba bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei ein Mann ums Leben gekommen. Ministerpräsident Chaled rief die Tunesier zur Ruhe auf.



2011 begann in Tunesien mit dem Sturz des früheren Diktators Ben Ali der sogenannte Arabische Frühling. Dem nordafrikanischen Land gelang danach als einzigem in der Region der Übergang in die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.