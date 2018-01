Die Regierung von Tunesien hat nach teils gewaltsamen Protesten gegen die Erhöhung von Steuern und Preisen mehr Hilfen für Bedürftige angekündigt.

Insgesamt sollten die Hilfsprogramme um umgerechnet rund 60 Millionen Euro aufgestockt werden, teilte das Sozialministerium mit. Das betreffe rund 250.000 Familien. Präsident Essebsi wird nach Angaben der Behörden heute erstmals überhaupt den von Armen bewohnten Stadtteil Ettadhamen in der Hauptstadt Tunis besuchen. - Tunesien galt lange als Musterbeispiel des demokratischen Wandels. Viele Tunesier machen aber ihrer Enttäuschung über wachsende wirtschaftliche Probleme Luft. In der vergangenen Woche wurden rund 800 Demonstranten in Gewahrsam genommen. Auch für heute hat die Opposition zu Protesten aufgerufen.

