Tunesien Regierung will härter gegen Islamisten vorgehen

Tunesiens Ministerpräsident Youssef Chahed (AFP / Stringer)

Tunesien will härter gegen Islamisten vorgehen und Rückkehrer aus Kriegsgebieten festnehmen oder überwachen lassen.

Wenn ein Terrorist zurückkomme, werde er verhaftet und unter den geltenden Anti-Terror-Gesetzen verfolgt, sagte Ministerpräsident Chahed in Tunis. Seiner Regierung lägen Listen mit Namen von Personen vor, die sich im Ausland der Terrormiliz IS angeschlossen hätten. Nach Angaben Chaheds kämpfen derzeit rund 2.900 Tunesier in Syrien oder dem Irak aufseiten von Dschihadisten. Auch der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri kam aus Tunesien.