Nach den jüngsten Protesten in Tunesien hat Präsident Essebsi mit den an der Regierung beteiligten Parteien beraten.

In Agenturberichten heißt es, bei dem Gespräch sei es darum gegangen, wie die Krise gelöst werden könne. Über Ergebnisse ist von offizieller Seite nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet aber unter Berufung auf einen Regierungsvertreter, dass die Unterstützung für bedürftige Menschen und verarmte Familien ausgeweitet werden soll.



In den vergangenen Tagen hatte es in mehreren Städten Tunesiens teils gewaltsame Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der Regierung gegeben.

