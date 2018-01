Bei den Protesten in Tunesien sind in den vergangenen Tagen mehr als 930 Menschen festgenommen worden.

Das erklärte ein Sprecher des tunesischen Innenministeriums. Ihnen werde Gewalt, Diebstahl oder Vandalismus vorgeworfen. Unter den Festgenommenen befinden sich offenbar auch Minderjährige. Über 100 Sicherheitskräfte seien seit Beginn der Demonstrationen verletzt worden.



In der vergangenen Woche hatte es in mehreren Städten Tunesiens Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der Regierung gegeben. Dabei war es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sowie zu Plünderungen gekommen. Die Regierung in Tunis machte dafür die Opposition verantwortlich. Gleichzeitig kündigte sie mehr Hilfen für Bedürftige an.

