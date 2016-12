Tupolew-Absturz Flugsicherheit: Anschlag durch Manipulation denkbar

Ein Flugzeug vom Typ Tupolev-154. Eine solche Maschine ist über dem Schwarzen Meer abgestürzt. (picture alliance / dpa / TASS)

Nach dem Absturz des russischen Militärflugzeugs über dem Schwarzen Meer ist die Ursache weiter unklar.

Es habe zwar keine Explosion an Bord gegeben, ein Anschlag durch Manipulation sei aber denkbar, sagte der Chef der Flugsicherheit der Luftwaffe, Bainetow. Zuvor hatte es geheißen, auch ein Pilotenfehler oder technisches Versagen seien vorstellbar. Verkehrsminister Sokolow erklärte, die Suche nach den Opfern und den Wrackteilen sei weitgehend abgeschlossen.



Beim Absturz der Maschine kurz nach dem Start in Sotschi waren am Sonntag alle 92 Insassen ums Leben gekommen. Unter den Passagieren waren viele Mitglieder eines Armeechors, der vor russischen Soldaten in Syrien auftreten sollte.