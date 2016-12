Tupolew-Absturz Russische Ermittler bergen weitere Trümmerteile

Rettungsmannschaften suchen im Schwarzen Meer nach Opfern und Trümmern der abgestürzten russischen Militärmaschine. (AFP/Yekaterina LYZLOVA)

Russische Ermittler haben inzwischen mehr als 1.500 Trümmerteile der abgestürzten Militärmaschine im Schwarzen Meer entdeckt.

Rund 600 davon seien bereits gehoben worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden der russischen Nachrichtenagentur Tass. Die beiden Flugschreiber der Tupolew werden in einem Militärinstitut ausgewertet. Als Absturzursache wird bislang ein Pilotenfehler oder technisches Versagen vermutet.



Das Flugzeug war am ersten Weihnachtstag kurz nach dem Start in Sotschi abgestürzt. Alle 92 Menschen an Bord kamen ums Leben.