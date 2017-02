Turkmenistan Beteiligung an Präsidentenwahl wird mit 97 Prozent angegeben

Der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow. (POOL)

Nach der Präsidentenwahl in Turkmenistan wird ein hoher Sieg des autoritären Staatschefs Berdimuhamedow erwartet.

Die Beteiligung an der Abstimmung in dem abgeschotteten zentralasiatischen Land lag nach offiziellen Angaben bei rund 97 Prozent. Ergebnisse sollen frühestens morgen veröffentlicht werden. - Menschenrechtler werfen dem Präsidenten Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung Oppositioneller vor.



Turkmenistan besitzt die viertgrößten Gasvorkommen der Welt und ist deshalb auch ein wichtiger Handelspartner für Europa. Im vergangenen Jahr hatte sich Berdimuhamedow zu einem Staatsbesuch in Berlin aufgehalten.