Tusk-Nachfolge Hollande will laut Bericht EU-Ratspräsident werden

Kennen sich von zahlreichen Gipfeltreffen: Frankreichs Präsident François Hollande (li.) und der amtierende EU-Ratspräsident Donald Tusk (mi.) - hier mit dabei unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Ministerpräsident Ahmed Davutogl (picture alliance / dpa / Christopher Licoppe)

Der scheidende französische Staatschef Hollande strebt nach Presseinformationen den Posten des EU-Ratspräsidenten an.

Er hoffe, nach seinem Abschied aus dem Elysee-Palast Mitte Mai Nachfolger von Amtsinhaber Tusk zu werden, berichtet die Zeitung "Le Parisien" in ihrer Online-Ausgabe. Sie beruft sich dabei auf mehrere Insider. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen nicht näher benannten EU-Regierungschef mit den Worten, die Personalie sei bisher nicht diskutiert worden. Allerdings sprächen eine Reihe von Argumenten für einen Wechsel. In Brüssel muss bis Ende Mai geklärt werden, ob der ehemalige polnische Ministerpräsident Tusk weitere zweieinhalb Jahre im Amt bleibt.



Der Posten wird von den Staats- und Regierungschefs der EU mit qualifizierter Mehrheit vergeben. In der Regel fällt die Entscheidung einstimmig. Die nationalkonservative Regierung Polens betrachtet Tusk als politischen Gegner.