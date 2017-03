Es war eine Niederlage mit Ansage. Die Staats- und Regierungschefs waren nicht bereit, sich von einem einzigen Mitgliedsland erpressen zu lassen. Um nichts anderes handelt es sich bei der polnischen Forderung, auf die Wiederwahl von Donald Tusk als neuerlichen EU-Ratspräsidenten zu verzichten. Davon aber haben sich die Chefs nicht beeindrucken lassen und Tusk heute erwartungsgemäß bestätigt. Allen verbalen Drohungen aus Warschau zum Trotz.

Von Anfang an war klar, dass die 27 Staats- Regierungschefs niemals einen weitgehend unbekannten EU-Abgeordneten als Ratspräsidenten - wie von Polen vorgeschlagen - akzeptieren würden. Dazu kommt: Donald Tusk hat aus Sicht der Chefs gute Arbeit geleistet. Warum also ablösen, was sich bewährt hat.

Die polnische Regierung war frühzeitig isoliert

Schließlich hat sich die polnische Regierung aber auch bei der Suche nach möglichen Bündnispartnern gründlich verspekuliert. Selbst das eigene Bündnis, die anderen Visegrad-Staaten mit Tschechien, Ungarn und der Slowakei wollten Warschau nicht folgen. Aus ganz plausiblen Gründen: Denn bei einer Blockade wäre keinesfalls ausgemacht, dass auf den Polen Tusk erneut ein Pole folgen würde. Im Gegenteil. Dieses Risiko, den ersten Spitzenposten in der EU für die osteuropäischen Länder zu verlieren, wollten die anderen nicht eingehen.

Die polnische Regierung war also absehbar wie frühzeitig isoliert. Und hat doch allein aus innenpolitischem Kalkül diese krachende Niederlage in Kauf genommen. Gegen solche Machtspielchen aber kann die EU wenig ausrichten. Außer, die vertraglich festgelegten Abstimmungsmodalitäten zu nutzen und per Mehrheitsentscheid abzustimmen, auch wenn dies der Praxis der Konsensentscheidung innerhalb des Rates eigentlich entgegensteht.

Von Geschlossenheit ist die EU weit entfernt

So richtig die Beschlussfassung heute auch gegen den Widerstand eines Mitgliedslandes war - der Streit um die Personalie Tusk kommt für die EU insgesamt zur Unzeit. Europa steckt nach der Brexit-Entscheidung weiterhin in einer tiefen Krise. Zudem ist noch immer nicht so recht absehbar, wofür US-Präsident Donald Trump wirklich steht und wie er sich gegenüber der EU - etwa in der Handelspolitik - positionieren wird.

Geschlossenheit wäre in dieser Situation die erste Pflicht, doch davon ist die die Union - nicht nur wegen des Personalstreits um Tusk - derzeit weit entfernt. Dabei müssen die 27 in den nächsten Monaten auch noch diskutieren und entscheiden, wie und in welchen Politikfeldern die Integration weiter vorangetrieben werden soll.

Die Spaltungsgefahr ist mit dem heutigen Tag jedoch eher noch größer geworden. Nicht der Konsens zählt, sondern zunehmend nationale Interessen. Da stellt sich schon die Frage, wie die EU bei den wirklich großen Herausforderungen eigentlich bestehen will.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.