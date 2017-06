Die "Tutzinger Rede" von Egon Bahr, in der der Politiker den Strategiewechsel in der deutschen Ostpolitik mit dem berühmten Begriff "Wandel durch Annäherung" markierte, wurde 1963 an der Evangelischen Akademie in Tutzing gehalten. Daran erinnerte der britische Historiker Timothy Garton Ash, als er vor der anderen Bildungs-Institution am Ort, der Akademie für Politische Bildung, den Festvortrag zu deren 60. Geburtstag hielt.

Der Festakt fand am 31. Mai im Senatssaal des Bayerischen Landtags in München statt. Garton Ashs Thema war: "Die zweite Chance. Eine Tutzinger Rede zu Deutschland und Europa." Der Professor für European Studies an der University of Oxford begleitet die europäische Einigung genauso wie die deutsche seit Jahrzehnten ebenso solidarisch wie skeptisch und ebenso weitsichtig wie brillant. Zuletzt war er, auch im Mai, mit dem Karlspreis in Aachen ausgezeichnet worden. Die heutigen Krisen Europas stammen, so seine These, aus der Zeit ihres "größten Triumphes", dem politischen Umbruch nach 1989.

