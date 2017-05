TV-Duell in Großbritannien May unter Druck

Am Abend haben sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May und ihr Herausforderer Jeremy Corbyn zum ersten TV-Duell vor der Unterhaus-Wahl getroffen. Einen direkten Schlagabtausch gab es zwar nicht, dennoch sorgte vor allem der in der eigenen Partei umstrittene Labour-Führer Corbyn für eine Überraschung.

Von Burkhard Birke