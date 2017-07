CDU-Generalsekretär Tauber hat mit einer Äußerung über Minijobber Empörung ausgelöst.

Vertreter der Opposition warfen Tauber Realitätsferne und mangelnde Empathie vor. Die Spitzenkandidatin der Linken, Wagenknecht, sagte der "Heilbronner Stimme", die Bemerkung sei der Beweis dafür, dass die Union Millionen Menschen, die in ungesicherten, schlechten Jobs arbeiteten, abgeschrieben habe. Grünen-Chef Özdemir twitterte, es sei traurig, wenn eine christliche Volkspartei den Bezug zur Lebenswelt der Bürger verliere. Tauber hat inzwischen um Entschuldigung für seine Äußerung gebeten. In einer Debatte über das Parteiprogramm der Union hatte er gestern Abend auf Twitter geschrieben: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs."