Die AfD-Spitze hat ihrer Bundestagsabgeordneten von Storch Rückendeckung gegeben, nachdem eine Twitter-Botschaft von ihr zur Anzeige gebracht wurde.

Parteichef Meuthen sagte dem Deutschlandfunk, die Anzeige der Kölner Polizei wegen Volksverhetzung sei lächerlich. Der Ko-Vorsitzende Gauland sagte in Berlin wörtlich - "diese Stasi-Methoden" erinnerten ihn an die DDR. Der Linken-Vorsitzende Riexinger begrüßte indes die Strafanzeigen gegen von Storch und erklärte, rechten Hetzern müsse mit allen vorhandenen staatlichen Mitteln begegnet werden.



Nach einer Twitter-Nachricht von Storchs waren mehrere hundert Strafanzeigen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gegen sie eingegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, erstattete unter anderen die örtliche Polizei Anzeige. Von Storch hatte sich empört darüber geäußert, dass die Kölner Polizei ihre Informationen zu den Neujahrsfeiern auch in arabischer Sprache verbreitet hatte. In dem Tweet war die Rede von - Zitat - "barbarischen, muslimischen gruppenvergewaltigenden Männerhorden". Twitter hatte sie deswegen für zwölf Stunden gesperrt. Auch gegen die AfD-Fraktionschefin Weidel gingen Anzeigen wegen Volksverhetzung ein. Sie hatte sich in einer Twitter-Nachricht ähnlich wie von Storch geäußert.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.