US-Präsident Trump entlässt Außenminister Tillerson.

Das teilte er im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Neuer US-Außenminister soll der bisherige CIA-Direktor Pompeo werden. Pompeo werde einen "fantastischen Job" machen, schrieb Trump. Die Leitung der CIA übernehme die stellvertretende Leiterin des Geheimdienstes, Haspel. Wird sie vom Senat bestätigt, wäre Haspel die erste Frau in diesem Amt.



Gegen Haspel liegt in Deutschland eine Anzeige beim Generalbundesanwalt vor. Menschenrechtler haben sie dort vor einem Jahr angezeigt. Sie habe 2002 als Leiterin eines Geheimgefängnisses in Thailand täglich die Folter von Gefangenen überwacht und sei nicht eingeschritten, so das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Haspel soll demnach etwa für "Waterboarding" - das Simulieren von Ertrinken - verantwortlich gewesen sein.



Trump lobte Tillerson für seine Zeit als Chefdiplomat der US-Regierung. "Danke an Rex Tillerson für seinen Dienst", twitterte der Präsident, dieser habe aber eine andere Denkweise als er selbst gehabt. Als Beispiel nannte er das Atomabkommen mit dem Iran. Er selbst habe aus dem Vertrag aussteigen wollen, Tillerson hingegen nicht. Die Personalentscheidung steht offenbar auch in Zusammenhang mit Trumps Plan für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un. Vor der Begegnung habe der US-Präsident seine Mannschaft neu aufstellen wollen, verlautete aus Regierungskreisen in Washington.



In den vergangenen Monaten hatten sich Trump und Tillerson immer wieder in wichtigen Themen politisch widersprochen. Mehrfach wurde auch über einen Rücktritt Tillersons spekuliert. Ende November hatte die "New York Times" bereits unter Berufung auf Mitarbeiter des Weißen Hauses berichtet, der Plan zur Ablösung Tillersons sei beschlossene Sache. Ihm solle Pompeo nachfolgen, hieß es.



Schon die Nominierung Tillersons war einst von Mitgliedern der Republikaner kritisiert worden, weil er mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender bei ExxonMobile war - ein Konzern, der auch viel in Russland investiert hatte, obwohl die Russland-Sanktionen schon in Kraft waren. Beobachter hatten sogar vermutet, dass er wegen seiner Russland-Kontakte von Präsident Trump als Außenminister ausgewählt worden war. Das Verhältnis zwischen den beiden schien sich aber einzutrüben, als Trump sich aus dem Pariser Klimavertrag zurückzog.



Tillerson hatte sich für einen Verbleib im Klimaabkommen eingesetzt. Heute hatte sich der Außenminister der Schlussfolgerung der britischen Regierung angeschlossen, wonach Russland "wahrscheinlich" für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen. Unklar ist noch, ob Tillerson auf eigenen Wunsch gegangen ist oder von Präsident Trump dazu gedrängt wurde.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.