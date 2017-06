Nachdem US-Präsident Donald Trump eine Moderatorin der Sendung "Morning Joe" wüst via Twitter beleidigt hat, hat sich die Betroffene nun im TV gewehrt. Die Journalistin Mika Brzezinski sagte, Trump scheine ein fragiles, ungeduldiges, kindliches Ego zu haben, besonders wenn es um Frauen gehe. Trump reagierte prompt.

Es sei beängstigend, dass der Präsident so schnell aus der Fassung gerate, sagte Brzezinski in der Sendung "Morning Joe". Das Weiße Haus behaupte, dass die MSNBC-Journalisten Trump angreifen würden. Das stimme nicht. "Wir berichten über seine Lügen. Wir sind verärgert, wenn er nicht die Wahrheit sagt, wenn er Menschen schikaniert", so Brzezinski, die gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Joe Scarborough das Morgenmagazin moderiert.

Trump hat laut Scarbrough Angst vor Frauen

Die beiden Moderatoren verschoben einen Urlaub, um heute Morgen in ihrer Show auf Trumps Angriff reagieren zu können. Scarborough sagte, Trump nehme Aussagen von Frauen viel persönlicher als von Männern und sei "sehr viel grausamer" zu ihnen. "Er greift Frauen an, weil er Angst vor Frauen hat."

Auch der Präsident selbst schaute offenbar zu. Er habe die "MorningJoe" zum ersten Mal seit langem geschaut und nannte sie "Fake News".

Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Juni 2017

Trump hatte gestern auf Twitter an Brzezinski und Scarbourough gerichtet geschrieben: "Ich hörte, in der quotenschwachen Sendung 'Morning Joe' spricht man schlecht von mir (ich schaue das nicht mehr). Aber wie kommt es dann, dass die verrückte Mika mit dem niedrigen IQ mit gemeinsam mit Psycho Joe um Neujahr herum drei Abende in Folge nach Mar-a-Lago kam und darauf bestanden, Zeit mit mir zu verbringen. Sie hat schlimm geblutet von einer Schönheits-OP im Gesicht. Ich habe nein gesagt!"

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Juni 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Juni 2017

MSNBC konterte ebenfalls per Twitter mit dem Kommentar: "Es ist ein trauriger Tag für Amerika, wenn der Präsident seine Zeit damit verbringt, zu mobben, zu lügen und schäbige persönliche Angriffe heraus zu posaunen, anstatt seinen Job zu machen."

It’s a sad day for America when the president spends his time bullying, lying and spewing petty personal attacks instead of doing his job. — MSNBCPR (@MSNBCPR) 29. Juni 2017

Trumps Wutattacke wurde anscheinend durch Brzezinskis Äußerungen über seinen Führungsstil ausgelöst. Sie hielt ihm unter anderem vor, per Twitter über das äußere Erscheinungsbild von Menschen herzuziehen, ständig zu lügen, die Autorität seiner Mitarbeiter zu untergraben und sie als Bauernopfer zu missbrauchen.

Trumps "Fakten" scheinen zweifelhaft

Laut "Washington Post" sind zudem die Einschaltquoten der "Morning Joe" im laufenden Quartal so hoch wie nie zuvor und nicht, wie Trump behauptet, schlecht. Laut Joe Scarborough sind die beiden Moderatoren, die zudem verlobt sind, auch nicht nach Mar-a-Lago gefahren, um mit Trump Zeit zu verbringen, sondern um ihn zu interviewen. Zur Gesichts-OP sagten die Moderatoren heute, Trump habe über ein Facelifting gelogen. Allerdings habe Brzezinski etwas "Haut unter dem Kinn straffen lassen".

Eine Sprecherin des Weißen Hauses verteidigte den Präsidenten. Sie sagte, Trump sei niemand, der angegriffen werde und sich nicht wehre. Er bekämpfe lediglich Feuer mit Feuer. Er werde es nicht zulassen, sich den "liberalen Medien und den liberalen Eliten in den Medien und Hollywood oder irgendwo sonst mobben zu lassen". Am Abend folgte einer weitere Erklärung des Weißen Hauses. In dieser hieß es kurz und knapp, Trump sei "nicht zu weit gegangen".

"Trumps schlimmste Tweets"

Viele Twitter-Nutzer warfen Trump Sexismus vor. Der Autor Matt Haig twitterte, dies seien die bislang schlimmsten Tweets des Präsidenten.

These two are your worst two tweets. — Matt Haig (@matthaig1) 29. Juni 2017

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte Trumps Äußerungen seien "offensichtlich nicht angemessen. Wir versuchen hier, die Tonlage und die Sachlichkeit der Debatte zu verbessern. Das hilft nicht gerade." Und Lindsey Graham, Senator und bekannt als Trump-Kritiker in den eigenen Reihen, twitterte: "Herr Präsident, Ihr Tweet steht für was, was in Amerika schief läuft und nicht für Amerikas Größe."

Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 29. Juni 2017

Kritik kam auch von vielen weiteren republikanischen Senatoren und Abgeordneten.

(vic/db)