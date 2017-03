Twitter-Konzert zum Mitmachen Von Janácek über Schubert bis Zeitgenössisches in 140 Zeichen

Kompositionen in der Länge von Twitter-Kurznachrichten hat das Kölner Signum Quartett weltweit in Auftrag gegeben. Im DLF-Kammermusiksaal spielen die Musiker neben klassischen Werken ein Dutzend der eingegangenen Miniaturen - mit maximal 140 Noten. Sie können das Konzert online live verfolgen und per Twitter mit #raderbergkonzert kommentieren.