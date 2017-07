US-Präsident Trump hat den Fernsehsender CNN scharf angegriffen.

Er postete auf Twitter ein Video, das zeigt, wie er selbst im Jahr 2007 bei einer Wrestling-Show einen Mann zu Boden reißt. Auf den Kopf des Opfers wurde das CNN-Logo montiert. Zudem wird ein Schriftzug eingeblendet, der dem Sender vorhält, gefälschte Nachrichten zu verbreiten.



CNN warf dem Präsidenten vor, mit dem Video zur Gewalt gegen Journalisten aufzustacheln. Er lege ein kindisches Verhalten an den Tag, das der Würde seines Amtes nicht angemessen sei, heißt es in einer Stellungnahme. Trump hat seit längerem ein angespanntes Verhältnis zu vielen etablierten Medien in den USA.