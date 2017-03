Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat Berichte über Hackerangriffe bestätigt.

Die Unternehmensleitung kündigte Untersuchungen an. Hackern war es gelungen, sich Zugang zu tausenden Twitter-Accounts zu verschaffen und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland zu verbreiten. Dort fanden sich Nachrichten mit den türkischen Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuzsymbol und dem Satz "Wir sehen uns am 16. April". An diesem Datum findet in der Türkei das umstrittene Referendum über das von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialsystem statt. Betroffen waren die offiziellen Twitter-Auftritte von Amnesty International, Unicef USA, aber auch von Borussia Dortmund und ProSieben.