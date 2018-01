Der Kurznachrichtendienst Twitter hat noch einmal mehr als 1.000 Nutzerkonten gesperrt, die von Russland aus gesteuert werden.

Wie Twitter mitteilte, handelt es sich um Profile, die in Zusammenhang mit der sogenannten "Internet Research Agency" aus Sankt Petersburg stehen, kurz IRA. Die Organisation hat laut Twitter Verbindungen zur russischen Regierung und gilt seit Jahren als Propagandafabrik für die sozialen Medien, etwa um den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Russland weist jede Form von Einmischung zurück.



Twitter hat nach eigenen Angaben fast 700.000 Nutzer in den USA per Mail kontaktiert, weil sie den betroffenen Konten folgten oder Tweets mit "Gefällt mir" markierten. Insgesamt hat Twitter nun knapp 4.000 solcher Konten gesperrt. Hinzu kommen noch einmal mehr als 13.000 automatisierte Konten, über die Inhalte weiterverbreitet wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.