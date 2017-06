Deutschlands Fußball-Nachwuchs steht bei der Europameisterschaft in Polen im Finale.

Die U21-Auswahl von Trainer Stefan Kuntz besiegte in Tychy die englischen Nachwuchsspieler nach Elfmeterschießen mit 4:3. Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Im Finale am Freitag in Krakau trifft die deutsche Mannschaft auf Spanien, das sich im zweiten Halbfinale gegen Italien durchsetzte.