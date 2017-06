Bei der U21-Fußball-EM in Polen ist die deutsche Elf eine Runde weiter.

Trotz einer 0:1-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien zieht die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ins Halbfinale ein und trifft am Dienstag auf England. Die zweite Begegnung in der Vorschlussrunde bestreiten Spanien und Italien.



Das Tor für die Italiener erzielte Federico Bernardeschi in der 31. Minute.