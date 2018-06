In Nordkorea sollen die drei obersten Militärs von ihren Posten entfernt worden sein. Die Angaben stammen von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sowie einem hochrangigen amerikanischen Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Washington gehe davon aus, dass es in Nordkorea zu Meinungsverschiedenheiten über den Kurs von Staatschef Kim Jong Un in Bezug auf Südkorea und die USA gekommen sei.

Bei den Entmachteten handelt es sich demnach um Verteidigungsminister Pak Yong Sik, Generalstabschef Ri Myong Su sowie den Direktor des allgemeinen politischen Büros der Armee, Kim Jong Gak.



Derzeit laufen die Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Trump am 12. Juni in Singapur.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.