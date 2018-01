Die Pegelstände der Seine steigen weiter an. In der französischen Hauptstadt stehen Restaurants unter Wasser, Zug- und Bootsverkehr sind beeinträchtigt.

Kaianlagen wurden überflutet, ebenso hat der Louvre aus Sicherheitsgründen die untere Etage gesperrt. Entlang des Flusses musste der Zugverkehr teilweise eingestellt werden. Der gesamte Bootsverkehr in Paris kam zum Erliegen.

Am Sonntag soll die Seine ihren vorraussichtlichen Höchststand von gut sechs Metern erreichen.

Flooding in Paris has gotten so bad that the Louvre closed one wing and meteorologists fear that the water could peak at 20 feet.



"We have to understand that climatic change is not a word, it's a reality," Deputy Mayor of Paris Columbe Brossel said https://t.co/MAifu3wr11 pic.twitter.com/SVsK29z5xl