In Los Angeles hat die Oscar-Akademie den Filmproduzenten Harvey Weinstein nach Vorwürfen über sexuelle Übergriffe aus dem Verband ausgeschlossen.

Er verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen, hieß es in einer Mitteilung der Organisation. Die Entscheidung solle die Botschaft aussenden, dass die - Zitat - "Ära des vorsätzlichen Ignorierens und der schändlichen Komplizenschaft bei sexuell aggressivem Verhalten sowie Belästigung am Arbeitsplatz in der Filmbranche vorbei" sei.

In den vergangenen Tagen hatten sich immer mehr Schauspielerinnen, Models und Mitarbeiterinnen des Produzenten zu Wort gemeldet. Die Vorwürfe reichen von körperlicher Zudringlichkeit bishin zu Vergewaltigung.



Weinstein wurde bereits von der gleichnamigen Produktionsfirma entlassen. Auch die britische Filmakademie schloss ihn aus.