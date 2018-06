Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer streicht nach der Übernahme den Namen Monsanto.

Er werde nach der Fusion als Unternehmensname nicht fortgeführt, teilte Bayer mit. Am Donnerstag soll die Übernahme des US-Saatgutkonzerns abgeschlossen sein. Der Kaufpreis betrage 56 Milliarden Euro. Zuvor war eine Kapitalerhöhung um 6 Milliarden Euro beschlossen worden. Erst vor wenigen Tagen war die endgültige Genehmigung für die Übernahme in den USA erteilt worden. Die EU-Kommission hatte im März zugestimmt. Mit dem Kauf steigt Bayer zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf.



Der Monsanto-Konzern steht bei Umweltschützern und Globalisierungskritikern seit langem in der Kritik. Sie werfen ihm unter anderem vor, mit seinem Geschäftsgebaren die Existenz von Kleinbauern zu bedrohen benachteiligen. Umstritten ist auch Monsantos Unkrautgift "Glyphosat", das im Verdacht steht, gesundheitsgefährdend zu sein.

